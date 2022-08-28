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27 минут назад

В Совфеде предложили привлечь столичных «мажоров» к работам в зоне СВО

News.ru

Участников автопробега на спорткарах класса люкс следует привлечь к тыловым хозработам в зоне спецоперации РФ на Украине, заявил замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. В своем Telegram-канале он предположил, что после этого у мажоров-стритрейсеров «встанут на место мозги». Альтернативой хозработам в тылу, по мнению Джабарова, может стать помощь санитарам в военных госпиталях. Ранее сотрудники полиции и ГИБДД пресекли незаконный автопробег, участниками которого стали столичные владельцы Lamborghini, Ferrari и других дорогих спорткаров.

Cтоличных «мажоров» предложили привлечь к работам в зоне СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Идет специальная военная операция на Украине. <...> А московские мажоры на сверхдорогих автомобилях планировали устроить «пробег» по столице. Позор! Надо было не только пресечь эту акцию (что и сделали власти города), но и продумать вопрос о наказании организаторов «пробега». А может их призвать на помощь армии? Нет, не воевать. Этого они не пожелают и не умеют. А вот помочь на тыловых хозяйственных работах или санитарами в военных госпиталях им вполне по силам. Глядишь и мозги встанут на место, — высказался сенатор.

Стали известны расценки вечеринки для участников автопробега на Ferrari и Lamborghini

Ранее стало известно, что полицейские и сотрудники ГИБДД начали операцию в отношении участников «дорогого» автопробега в центре Москвы. Организатором автомобильного мероприятия с Lamborghini, Ferrari и другими спорткарами люкс-класса стал криптоблогер Алексей Хитров, известный под псевдонимом «Аноним».

Организатор столичного пробега люксовых спорткаров обещал участникам мероприятия полную конфиденциальность в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). При этом Хитров не стал предупреждать владельцев авто о возможных проблемах с полицией. В соцсетях Хитров заявил, что участниками автопробега, который должен был пройти в Москве, станут 200 владельцев автомобилей класса люкс. Необходимость конфиденциальности стритрейсеров Хитров объяснил их серьезным социальным статусом.

Автоновости,Lamborghini,Ferrari,Алексей Хитров,Владимир Джабаров,Ferrari,ГИБДД,Совет Федерации,
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