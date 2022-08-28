Cтоличных «мажоров» предложили привлечь к работам в зоне СВО

Идет специальная военная операция на Украине. <...> А московские мажоры на сверхдорогих автомобилях планировали устроить «пробег» по столице. Позор! Надо было не только пресечь эту акцию (что и сделали власти города), но и продумать вопрос о наказании организаторов «пробега». А может их призвать на помощь армии? Нет, не воевать. Этого они не пожелают и не умеют. А вот помочь на тыловых хозяйственных работах или санитарами в военных госпиталях им вполне по силам. Глядишь и мозги встанут на место, — высказался сенатор.