Стали известны расценки вечеринки для участников автопробега на Ferrari и Lamborghini

В Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли нелегальный автомарафон владельцев машин премиум-сегмента. Стоимость участия в нем составляла от 40 до 350 тыс. рублей, пишут «Известия».

Фото: Automobili Lamborghini SpA Automobili Lamborghini SpA

Обладатели пакета «Бизнес», выплатив 40 тыс. рублей, принимали участие в ралли на общих основаниях, получали доступ ко всей программе, за исключением проживания в дорогом отеле.

За 105 тыс. предлагались разнообразные развлечения, в частности, посещение роскошной бани и ночь в пятизвездочном отеле.

Желающие получить пакет Premium должны были выложить от 300 до 350 тыс. рублей, в зависимости от даты приобретения. В него входил номер люкс, подарок от организатора, шампанское. К покупателю прикреплялся личный менеджер.