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25 минут назад

Стали известны расценки вечеринки для участников автопробега на Ferrari и Lamborghini

Илья Родин

В Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли нелегальный автомарафон владельцев машин премиум-сегмента. Стоимость участия в нем составляла от 40 до 350 тыс. рублей, пишут «Известия».

Стали известны расценки вечеринки для участников автопробега на Ferrari и Lamborghini
Фото: Automobili Lamborghini SpAAutomobili Lamborghini SpA

Обладатели пакета «Бизнес», выплатив 40 тыс. рублей, принимали участие в ралли на общих основаниях, получали доступ ко всей программе, за исключением проживания в дорогом отеле.

За 105 тыс. предлагались разнообразные развлечения, в частности, посещение роскошной бани и ночь в пятизвездочном отеле.

Желающие получить пакет Premium должны были выложить от 300 до 350 тыс. рублей, в зависимости от даты приобретения. В него входил номер люкс, подарок от организатора, шампанское. К покупателю прикреплялся личный менеджер.

Ранее сообщалось, что полиция пресекла автопробег владельцев Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz на основании того, что для его проведения требовалось получить специальное разрешение. Организатор проигнорировал требования российского законодательства.

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