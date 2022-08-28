Стали известны расценки вечеринки для участников автопробега на Ferrari и Lamborghini

В Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли нелегальный автомарафон владельцев машин премиум-сегмента. Стоимость участия в нем составляла от 40 до 350 тыс. рублей, пишут «Известия».
Обладатели пакета «Бизнес», выплатив 40 тыс. рублей, принимали участие в ралли на общих основаниях, получали доступ ко всей программе, за исключением проживания в дорогом отеле.
За 105 тыс. предлагались разнообразные развлечения, в частности, посещение роскошной бани и ночь в пятизвездочном отеле.
Желающие получить пакет Premium должны были выложить от 300 до 350 тыс. рублей, в зависимости от даты приобретения. В него входил номер люкс, подарок от организатора, шампанское. К покупателю прикреплялся личный менеджер.
Ранее сообщалось, что полиция пресекла автопробег владельцев Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz на основании того, что для его проведения требовалось получить специальное разрешение. Организатор проигнорировал требования российского законодательства.