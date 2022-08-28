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1 час назад

Водители устроили драку на глазах сотрудников ДПС

Елена Прошина

Двое водителей устроили драку возле поста ДПС в Ростовской области. Об этом сообщает «КП - Ростов-на-Дону» со ссылкой на местное управление ГИБДД.

Водители устроили драку на глазах сотрудников ДПС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел утром 28 августа на трассе между Ростовом и Батайском. После перепалки автомобилисты затеяли кулачный бой. Сотрудникам ДПС удалось разнять их и успокоить.

Позже выяснилось, что конфликт начался, когда один водитель подрезал другого в пробке.

Заявлений в полицию водители подавать не стали.

Издание отмечает, что дорожные заторы на участке между Батайском и Ростовом стали обычным явлением, и автомобилистам постоянно приходится там нервничать.

Ранее в Петербурге дорожный конфликт закончился тем, что водитель ударил пешехода ножом в живот и сбежал.

Автоновости,ГИБДД,
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