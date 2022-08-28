Водители устроили драку на глазах сотрудников ДПС

Двое водителей устроили драку возле поста ДПС в Ростовской области. Об этом сообщает «КП - Ростов-на-Дону» со ссылкой на местное управление ГИБДД.
Инцидент произошел утром 28 августа на трассе между Ростовом и Батайском. После перепалки автомобилисты затеяли кулачный бой. Сотрудникам ДПС удалось разнять их и успокоить.
Позже выяснилось, что конфликт начался, когда один водитель подрезал другого в пробке.
Заявлений в полицию водители подавать не стали.
Издание отмечает, что дорожные заторы на участке между Батайском и Ростовом стали обычным явлением, и автомобилистам постоянно приходится там нервничать.
Ранее в Петербурге дорожный конфликт закончился тем, что водитель ударил пешехода ножом в живот и сбежал.