В России сконструировали настенную зарядку для электромобилей

В Москве состоялась премьера очередной зарядной станции для электромобилей — разработанный Рязанским приборостроительным заводом, входящим в АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех», терминал «ФОРА» предназначен для установки на стену. Зарядная станция может быть установлена как на открытом воздухе, так и на подземной парковке, а дизайн устройства создан «с учётом методических рекомендаций для инженерной инфраструктуры органов градостроительства крупнейших городов».

Фото: © «Ростех» © «Ростех»

Станция ФОРА ЭЗС-AC мощностью 22 киловатта защищена от пыли и влаги по стандарту IP54. Для управления терминалом предусмотрен цифровой дисплей, на который выводятся данные о процессе зарядки, а кроме того, станция поддерживает контроль со смартфона через специальное мобильное приложение. Для защиты от вандалов устройство выполнено в корпусе из нержавеющей стали.

«При создании электрозарядной инфраструктуры для паркинга мы взяли за основу станции переменного тока, выпускаемые нашим предприятием с 2016 года и предназначенные для медленной зарядки электромобилей – такие устройства доступны по цене, при этом время, необходимое для подзарядки транспортных средств, соизмеримо со средним периодом их пребывания на парковках бизнес-центров или жилых комплексов», — отметил замгендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Максим Моторин.