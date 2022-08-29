Tesla Model Y обзавелась базовой версией и подешевела

На европейских сайтах Tesla добавили в конфигуратор новую базовую версию Model Y. С появлением комплектации начального уровня цены на электрокар резко снизились (разница достигает 16 тысяч евро), причем стоимость в разных странах отличается. Например, дешевле всего Tesla Model Y теперь стоит в Нидерландах – от 50 тысяч евро за базовый вариант и от 66 тысяч за модификацию Long Range. В Германии за электромобиль просят минимум 54 тысячи евро либо 57 тысяч евро за Long Range.

Фото: © Tesla © Tesla

Model Y начального уровня оснащается одним электромотором. Такой электрокар развивает максимальную скорость в 217 километров в час, а запас хода на одной зарядке составляет 430 километров. На разгон с места до 100 километров в час базовый Model Y тратит 6,9 секунды против пяти секунд в более дальнобойной версии Long Range. Указано, что базовый электрокар можно заказать в период с декабря 2022 года по февраль 2023-го.

Одномоторный Model Y продавался и в США, однако всего несколько месяцев – затем его убрали из конфигуратора. А в Китае такой электрокар по-прежнему доступен.