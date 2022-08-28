Названа стоимость эвакуированных с автопробега элитных авто в Москве

Общая стоимость отправленных на штрафстоянку элитных автомобилей, владельцы которых собирались участвовать в «автопробеге мажоров», составила 3 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

Фото: Telegram-канал Shot Telegram-канал Shot

Сейчас множество люксовых автомобилей Lamborghini, McLaren, Porsche, Mercedes, BMW находится на штрафстоянке. Полиция собирается проверить иномарки на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию.

Организатором пробега стал 28-летний уроженец Петербурга Хитров. Он называет себя «венчурным инвестором» и гендиректором компании «Квик Шок». У него есть брат-близнец Сергей, с которым он проводит форумы по криптовалютам и коммерческие тренинги.

В соцсетях Хитров писал, что в автопробеге будут участвовать 200 владельцев автомобилей класса люкс. За участие надо было заплатить десятки и даже сотни тысяч рублей - в зависимости от включенных услуг.

Попытка «столичных мажоров» провести пробег элитных иномарок ценой в десятки и сотни миллионов рублей на фоне масштабных антироссийских санкций и СВО уже вызвала резкую реакцию у политиков России.