Стали известны имена участников "автопробега мажоров"

Стали известны имена участников незаконного автомарафона «богатых и успешных» в центре Москвы. Среди них оказались спортсмены, блогеры и бизнесмены, передает РЕН ТВ.

Фото: кадр видео кадр видео

В числе участников «авторалли», сорванного полицией, - Антон Симутов, сооснователь сети лаундж-баров в Петербурге. Еще одним гонщиком стал Олег Ткаченко, заместитель руководителя юридического отдела компаний «Октан».

Также намеревались прокатиться и отдохнуть основатель эвакуаторской фирмы Алексей Маликов, блогер-миллионщик Азам Ходжаев, хоккеист Святослав Кучинский, инвестор школы для девушек Люзия Игнатанова и криптобизнесмен Александр Вайсс.

Помимо них были замечены специалист по выводу фирм на биржи Кирилл Замковой, начинающий фотограф Дарья Хорошилова, владелец компании «Текстильная лавка» Евгений Осколков.

Организатор несостоявшейся акции Алексей Хитров приехал на вечеринку на белом McLaren. На таком же авто оранжевого цвета приехал Александр Вайсс.

Хитров живет в Петербурге и владеет рекламным агентством, привлекающим клиентов для компаний криптоиндустрии. По его планам, несколько десятков иномарок должны были проехать по центру столицы с наклейками «Богатые и успешные». Затем планировалась вечеринка в пятизвездочном отеле.

Билеты на «пробег» продавались от 39999 рублей (за базовый пакет) до 299999 – за полноценную программу.