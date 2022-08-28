«АвтоВАЗ» переходит на шестидневную рабочую неделю

Завод «АвтоВАЗ» частично перейдет на шестидневную рабочую неделю с понедельника, сообщил вице-президент компании. Это касается производственных линий Lada Granta и Lada Niva. Для других сотрудников отменяется неполная рабочая неделя, теперь предприятие будет работать по пятидневному графику. Отечественный автоконцерн удерживает лидерство по продажам новых машин в России. На втором месте — китайцы, но, как отмечают эксперты, скоро производители из КНР могут обогнать «АвтоВАЗ». В июле доля продаж новых китайских авто в России превысила 24%. Китайцы впервые заняли вторую строчку и опередили корейцев, в частности Hyundai Solaris и Kia Rio. Причем больше 90% всех автомобилей из КНР пришлось на четыре бренда: Haval, Geely, Chery и его премиальный суббренд Exeed. Модельный ряд состоит из 4-7 машин, но все — внедорожники и кроссоверы.

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Стартовые цены в среднем на уровне 2-3 миллионов рублей. Чуть меньше у Cherry Tiggo 4, — его стоимость начинается от миллиона семисот. В большую сторону — модели премиального Exeed, их цена доходит почти до пяти миллионов рублей. Собственный завод в России есть только у Haval, он находится в Тульской области. Причем работает он по полному циклу: со штамповкой деталей, сваркой и окраской кузовов. Моторы и элементы трансмиссии привозят из КНР. Машины других производителей поставляют из Китая, а некоторые модели Geely собирают под Минском на белорусско-китайском предприятии «БелДжи». Но на фоне роста популярности бренды задумываются о том, чтобы локализовать производство в России.

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Например, Chery планировал начать сборку машин на заводе УАЗ в Ульяновске, но отказался от этой идеи из-за угрозы вторичных санкций — в отношении предприятия ЕС ввел ограничения еще в июне. И теперь ищет новую площадку. Business FM спросила у одного из дилеров из Санкт-Петербурга, нет ли проблем с поставками китайских авто:

«У нас проблем с машинами нет, разные цвета, разные комплектации тоже доступны. Нет такого, что, например, вы приехали, нужно какое-то время подождать. Поставки продолжаются. Нет такого, что какие-то автомобили в дефиците. Да, у нас есть автомобили, которые мы сейчас распродаем, которые пришли к нам по старым ценам где-то в феврале, и эти автомобили мы действительно продаем с хорошими скидками — они имеют свойство заканчиваться. Единственное, что на базовые комплектации квота ограниченная, но машины также имеются. Нет такого, что, например, вы приехали, вам нужен какой-то автомобиль, а вам не смогли его подобрать».

В сравнении с другими автопроизводителями китайцы предлагают широкий выбор моделей в наличии и не накручивают цены. К тому же они продают кроссоверы, этот класс автомобилей самый популярный в России. Это объясняет текущий рыночной успех компаний из КНР.

И, как говорят участники рынка, за последние год-два китайские автоконцерны сделали большой шаг вперед. Машины стали ломаться реже, развилась большая дилерская сеть, запчасти всегда есть в наличии и у официалов, и в обычных автомастерских. Автомобили из КНР обслуживаются так же легко, как и европейцы. Но в инженерном плане они не идеальны, и до тех же немцев им еще далеко, говорит автоэксперт Артем Бобцов:

— Европейская инженерная школа — это десятки лет. Корейская школа — это минимум 30 лет. В части инженерии, несмотря на все усилия, китайцы пока все-таки немного, но отстают: это касается и двигателей, и коробок передач, и в целом гармоничности и комплексности автомобиля — где-то не очень синхронизируются двигатели с коробками, где-то подвеска не очень доведена. Но это на уровне нюансов на самом деле. С точки зрения эксплуатации, эти автомобили практически, наверное, от корейских и японских уже ничем не отличаются. Скоро, наверное, дотянутся и до европейских.

— На технических характеристиках как-то отражается это несовершенство?

— Не очень большой выбор силовых агрегатов. Китайцы предпочитают в основном работать с дешевыми и достаточно простыми полуторалитровыми турбодвигателями, и коробки передач — выбор, как правило, 1-2 коробки максимум у модели.