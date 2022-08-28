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27 минут назад

Дилеры АвтоВАЗа начали получать упрощенные Lada Largus

Motor.ru

Дилеры АвтоВАЗа начали получать упрощенные Lada Largus, сообщает портал «Нетипичный АвтоВАЗ». По данным инсайдеров, «антисанкционные» универсалы из последней собранной на АвтоВАЗе партии, а оснащение не соответствует заявленному. Например, у максимально оснащённого Lada Largus Cross в комплектации Luxe с пакетом Prestige нет медиасистемы с тачскрином и регулировки по высоте водительского сиденья, а цена осталась на том же уровне.

Дилеры АвтоВАЗа начали получать упрощенные Lada Largus
Фото: Motor.ruMotor.ru

По неофициальным данным, вместо информационно-развлекательного комплекса с 7-дюймовым тачскрином и камерой заднего вида даже на самые дорогие «Ларгусы» ставится обычная аудиосистема. Кроме того, кресла лишились вставок из кожзаменителя, а у водительского сиденья больше нет регулировки по высоте.

Заметное упрощение не сказалось на рекомендуемых розничных ценах — несмотря на урезанный функционал, поступившие к дилерам машины будут продавать без дисконта. Поскольку возобновление сборки Lada Largus может быть отложено до следующего года, а других бюджетных универсалов на нашем рынке нет, даже «антисанкционные» версии за оставшиеся четыре месяца наверняка раскупят.

Любопытно, что с 1 августа АвтоВАЗ поднял рекомендуемые розничные цены на «Ларгусы», но не стал пересматривать комплектации. Можно предположить, что одновременно с повышением цен на заводе начали дособирать универсалы и фургоны из остатков комплектующих.

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