Дилеры АвтоВАЗа начали получать упрощенные Lada Largus, сообщает портал «Нетипичный АвтоВАЗ». По данным инсайдеров, «антисанкционные» универсалы из последней собранной на АвтоВАЗе партии, а оснащение не соответствует заявленному. Например, у максимально оснащённого Lada Largus Cross в комплектации Luxe с пакетом Prestige нет медиасистемы с тачскрином и регулировки по высоте водительского сиденья, а цена осталась на том же уровне.

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По неофициальным данным, вместо информационно-развлекательного комплекса с 7-дюймовым тачскрином и камерой заднего вида даже на самые дорогие «Ларгусы» ставится обычная аудиосистема. Кроме того, кресла лишились вставок из кожзаменителя, а у водительского сиденья больше нет регулировки по высоте.

Заметное упрощение не сказалось на рекомендуемых розничных ценах — несмотря на урезанный функционал, поступившие к дилерам машины будут продавать без дисконта. Поскольку возобновление сборки Lada Largus может быть отложено до следующего года, а других бюджетных универсалов на нашем рынке нет, даже «антисанкционные» версии за оставшиеся четыре месяца наверняка раскупят.