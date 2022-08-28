Mansory показала дикий минивэн за четверть миллиона долларов

Немецкое тюнинг-ателье Mansory превратило Mercedes-Benz V-Class в дикий MV600 Noble. Показ модернизированного минивэна состоялся в Поднебесной на автосалоне в Чэнду. От исходной модели «шестисотый» отличается углепластиковым обвесом, двухцветной раскраской кузова а-ля Maybach и перешитым салоном. Цена кастомизации велика — цены на MV600 Noble варьируются в диапазоне от 1 588 000 до 1 788 000 юаней, что соответствует диапазону 230-260 тысяч долларов.

Фото: Mansory Mansory

За четверть миллиона долларов покупатель получит эпатажный минивэн с выставленными напоказ выхлопными патрубками, вставками в передних крыльях, кастомными дисками и выдающейся хромированной радиаторной решёткой. Логотипов Mercedes-Benz снаружи автомобиля не будет.

Салон в Mansory перешьют особым образом — изменится крой сидений, фактура дверных карт, оформление передней панели и органов управления. Демонстрационный минивэн серии Noble украшен под карбон. Пассажирам второго ряда предназначены мультиконтурные кресла с высокими подголовниками, электрорегулировками, вентиляцией и массажем.

Основой для проекта послужил длиннобазный Mercedes-Benz V-Class с редким для экспортных рынков бензиновым двигателем M 274. Агрегат объёмом 2,0 литра развивает те же 211 лошадиных сил и 350 Нм, что и на обычных минивэнах. Тяга передаётся через 9-скоростной «автомат», привод — на заднюю ось. Положена новинке и пневмоподвеска.