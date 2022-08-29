Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+24° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: раскрыты подробности о Lada Vesta с независимой задней подвеской

Motor.ru

Портал Drom.ru раскрыл подробности о Lada Vesta с независимой задней подвеской. По данным издания, разработкой кит-комплекта для «Весты» занимаются в тольяттинской фирме «Автопродукт», а АвтоВАЗ к проекту отношения не имеет. Цель конструкторов — улучшить управляемость седанов и универсалов не в ущерб комфорту. Концепция определена: ставку сделают на трёхрычажную заднюю подвеску, чтобы сохранить заводские крепления и не переделывать кузов.

Раскрыты подробности о Lada Vesta с независимой задней подвеской
Фото: drom.rudrom.ru

Архитектура новой задней подвески Lada Vesta проста — схема с парой диагональных и одним продольным рычагом позволяет внести изменения в конструкцию малой кровью. Комплект состоит из поперечной балки, кронштейнов креплений и, собственно, рычагов. Есть в планах «Автопродукта» и модернизация передней подвески — покупателям хотят предложить заменить нижние рычаги и добавить поперечину к переднему подрамнику.

Испытания Lada Vesta с новой задней и обновлённой передней подвеской только начались. Серию инструментальных замеров тольяттинские мастера хотят провести до зимы. Расчётная стоимость полного кит-комплекта — 60 тысяч рублей без учёта установки. Cроки начала продаж в «Автопродукте» пока не называют.

Даже если улучшенная подвеска для Lada Vesta поступит в продажу, её установка будет сопряжена с трудностями — по закону владельцам модернизированных машин придётся согласовывать внесение изменений в конструкцию транспортного средства. В таких условиях о массовом распространении «Вест» с независимой задней подвеской говорить не приходится.

Автоновости,Lada Vesta,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители