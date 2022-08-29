Раскрыты подробности о Lada Vesta с независимой задней подвеской

Портал Drom.ru раскрыл подробности о Lada Vesta с независимой задней подвеской. По данным издания, разработкой кит-комплекта для «Весты» занимаются в тольяттинской фирме «Автопродукт», а АвтоВАЗ к проекту отношения не имеет. Цель конструкторов — улучшить управляемость седанов и универсалов не в ущерб комфорту. Концепция определена: ставку сделают на трёхрычажную заднюю подвеску, чтобы сохранить заводские крепления и не переделывать кузов.

Фото: drom.ru drom.ru

Архитектура новой задней подвески Lada Vesta проста — схема с парой диагональных и одним продольным рычагом позволяет внести изменения в конструкцию малой кровью. Комплект состоит из поперечной балки, кронштейнов креплений и, собственно, рычагов. Есть в планах «Автопродукта» и модернизация передней подвески — покупателям хотят предложить заменить нижние рычаги и добавить поперечину к переднему подрамнику.

Испытания Lada Vesta с новой задней и обновлённой передней подвеской только начались. Серию инструментальных замеров тольяттинские мастера хотят провести до зимы. Расчётная стоимость полного кит-комплекта — 60 тысяч рублей без учёта установки. Cроки начала продаж в «Автопродукте» пока не называют.