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1 час назад

Suzuki совместно с Toyota выпустит новый электромобиль в Индии

Газета.Ru

Индии новый электромобиль совместной разработки с корпорацией Toyota Motor Об этом сообщила в понедельник газета Nikkie. Обе компании работают над созданием единой платформы для компактных электромобилей, которая и послужит основой для будущей модели.

Suzuki совместно с Toyota выпустит новый электромобиль в Индии
Фото: ArrivalArrival

Итогом работы, скорее всего, станет небольшой кроссовер.

Японские компании намерены составить конкуренцию индийской Tata Motors, которая также решила продвигать производство электромобилей и с этой целью недавно приобрела принадлежавший компании Ford India. Завод расположен в городе Сананд в западном штате Гуджарат.

Suzuki планирует вложить около 150 млрд иен ($1,25 млрд) в производство электромобилей в Индии. В планах компании строительство завода по производству аккумуляторов.

Индия намерена к 2030 году достичь 30% доли продаж электромобилей от всего объема новых реализованных авто на внутреннем рынке.

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