"АвтоВАЗ" перешел на пятидневную рабочую неделю

«АвтоВАЗ» с 29 августа 2022 года переходит на пятидневную рабочую неделю. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. При этом автосборочное предприятие в Тольятти будет работать шесть дней в неделю.
«Сегодня мы перешли на полноценный пятидневный график работы, а автосборочный комплекс в Тольятти будет работать шесть дней в неделю со скользящим выходным днем», — сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.
По его словам, переход на новый график необходим, чтобы удовлетворить спрос на новые автомобили Lada, который серьезно вырос благодаря программе льготного кредитования.
Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Lada Niva Travel 2022 модельного года. Стоимость начинается от 797 200 руб (по госпрограмме льготного кредитования).