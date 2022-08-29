Финский производитель шин Nokian решил продать бизнес в РФ

Финский производитель шин Nokian Tyres приступил к поиску покупателей на свой завод, который находится в Ленинградской области. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Компанией был ранее анонсирован уход из страны в связи с санкциями против России. Издание отмечает, что до начала осени Nokian Tyres собирает обязывающие предложения на приобретение завода во Всеволожске. Он – основной актив финского производителя. На нем выпускают более 16 млн шин в год.

Вместе с тем сообщается о наличии претендентов на покупку данного завода. По словам источников, речь идет о нефтяных компаниях и профильных участниках рынка.

В числе главных потенциальных покупателей – структуры, которые связаны с «Татнефтью», а также владелец AEON Роман Троценко. Комментариев по данному вопросу от них нет. Также в российском офисе Nokian Tyres указали на отсутствие согласованной информации о продаже бизнеса.

Объем инвестиций концерна в российский завод до 2013 года оценили более чем в €530 млн, а в период с 2014 по 2021 годы — в более чем €300 млн. К началу текущего года цена российского предприятия составляла более €400 млн. Как отмечается, в настоящее время компания вынуждена прибегнуть к существенной скидке при продаже завода.