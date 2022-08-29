Кто поставляет АвтоВАЗу подушки безопасности

До весны 2022 года автомобили Lada сходили с конвейера с подушками безопасности американской фирмы Joyson Safety System (JSS образована после слияния Key Safety Systems и обанкротившейся Takata). ООО «Джойсон Сейфти Системс Рус» выпускала эйрбеги на заводе в Ульяновске. В августе АвтоВАЗ объявил, что вновь начал комплектовать автомобили подушками безопасности, однако поставщика не назвал. «Коммерсантъ» сообщает, что российский автогигант скорее всего продолжает сотрудничать с JSS, которая «никаких заявлений об уходе из Ульяновска и России в целом не делала».

Фото: © Lada © Lada

В региональной Корпорации развития Ульяновской области заявили, что завод JSS по производству эйрбегов продолжает работать, хотя сложности с выпуском продукции действительно были. Из-за проблем с логистикой и поставками комплектующих коллектив предприятия уходил в корпоративный отпуск.

По оценкам экспертов, опрошенных «Ъ», АвтоВАЗ не успел бы за столь короткий срок найти нового поставщика, так как процесс интеграции новой подушки безопасности в автомобиль занимает семь-восемь месяцев. Как правило, у автоконцернов есть два поставщика, которые поставляют компоненты на разные модели, но в теории могут подменить друг друга за определенный период. В случае с АвтоВАЗом, вторым поставщиком был американо-шведский Autoliv, однако он поставлял эйрбеги для Priora, производство которой завершилось четыре года назад.

Так что наиболее вероятным поставщиком подушек безопасности является JSS. По всей видимости, АвтоВАЗ получил гарантию стабильных поставок продукции. Инсайдеры, близкие к тольяттинскому заводу, отмечают, что Renault недавно возобновил отгрузки комплектующих «в рамках своих возможностей в условиях санкций».