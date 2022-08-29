Все предприятия компании «АвтоВАЗ» с 29 августа перешли на режим полной рабочей недели. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.
Уточняется, что в автосборочном комплексе в Тольятти введена 6-дневная рабочая неделя со скользящим выходным днем. Это связано с ростом спроса на автомобили.
«Сегодня мы перешли на полноценный пятидневный график работы, а автосборочный комплекс в Тольятти будет работать 6 дней в неделю со скользящим выходным днем. Эти меры необходимы для удовлетворения спроса на новые автомобили LADA, который значительно вырос благодаря программе льготного кредитования, введенной Минпромторгом России. С начала осени мы также откроем дополнительный набор персонала на наши сборочные линии в Тольятти», - рассказал президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.
Он также напомним, что менее чем за 3 месяца производство смогло создать специальную версию Granta, которая менее зависима от импортируемых компонентов. Кроме того, было перезапущено производство внедорожников семейства NIVA – Legend и Travel.
Напомним, ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» снова стал выпускать все автомобили LADA Granta 2022 модельного года с подушкой безопасности. Цена такой машины начинается с 602 800 рублей.