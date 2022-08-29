Автоэксперт рассказал об изменениях в техосмотре с 1 сентября

Президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств (НАПТО) Сергей Зубриський рассказал агентству "Прайм" об изменениях в техосмотре автомобилей с 1 сентября.

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С осени не будет проверяться, есть ли в машине аптечка, огнетушитель и дорожный знак аварийной остановки, будут измерять высоту рисунка протектора, а не остаточную глубину, как это было раньше. Кроме того, не будет контролироваться падение капель масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта. Это же относится и к коррозии, уровню шума выхлопов и работе стеклоомывателя.

Также, как отметил эксперт, из правил ТО исключили неисправности, незначительно влияющие на безопасность дорожного движения.

Напомним, 30 декабря 2021 года обязательный техосмотр в России был отменен и переведен на добровольную основу. В то же время его нужно проходить "частникам", если они решат продать или купить автомобиль старше четырех лет, при смене собственника ТС старше четырех лет, в случае замены основных агрегатов и внесения в конструкцию машины существенных изменений, а также если авто используется в служебных целях, например, для перевозки грузов или как такси.

Пройти ТО можно в одном из аккредитованных ПТО (пунктов техосмотра) с обязательным предоставлением транспортного средства. Данные о таких точках во всех регионах страны доступны прежде всего на официальном сайте РСА (Российский союз автостраховщиков). Кроме того, для жителей Москвы работает карта таких центров на сайте Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.