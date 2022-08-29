Московскую штрафстоянку с суперкарами сняли с воздуха

В минувшие выходные столичная ГИБДД пресекла несанкционированный автопробег, в котором приняли участие десятки элитных автомобилей. По данным «Базы», водителей суперкаров жестко задерживали, а машины отвозили на штрафстоянки. Одну из таких стоянок запечатлели с воздуха при помощи квадрокоптера – среди обычных задержанных автомобилей можно заметить спортивные модели стоимостью десятки миллионов рублей. Видео и фотографии спецстоянки опубликовало агентство городских новостей «Москва».

Фото: © Мобильный репортер / Агентство «Москва» © Мобильный репортер / Агентство «Москва»

Водителей, принявших участие в несогласованной акции, доставляли в отдел для выяснения всех обстоятельств и привлечения к ответственности, а суперкары, среди которых были Lamborghini, Ferrari, McLaren и другие, эвакуировали на спецстоянки. По информации «Базы», в незаконном автопробеге участвовали несколько десятков человек.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве в свою очередь заявили, что «ряд владельцев автомобилей намеревался совершить несогласованный автопробег из центра Москвы в сторону области», но «сотрудники полиции не допустили проведения указанного мероприятия».

Агентство городских новостей «Москва» уточняет, что участники были предупреждены об отсутствии законных оснований для проведения акции. Также они готовили наклейки с надписью «Богатые и успешные», которые должны были наклеить на свои суперкары.