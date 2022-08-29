Ввоз китайских машин в Россию через наземную границу вырос на 150%

В последнее время повысилось качество и оснащение транспортных средств, произведённых на территории Китая. При этом ввоз китайского автотранспорта в Российскую Федерацию через наземную границу увеличился на 150 процентов.
Согласно заявлению представителей генерального консульства Российской Федерации в Харбине, за 7 месяцев текущего года экспортные поставки китайской автотехники через специальный пропускной пункт Краскино — Хуньчунь увеличились практически на 150 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Речь ведётся о более 1 тыс. экземпляров различной автотехники.
Также наблюдается увеличение контейнерных перевозок между двумя государствами. Таким образом, за июль текущего года на территорию России через железнодорожный пограничный переход Махалино — Хуньчунь завезли 51 контейнер, в которых находились новые китайские внедорожные транспортные средства.
Недавно автоэксперты выяснили, что российские автолюбители готовы приобретать новые китайские транспортные средства вместо подержанных образцов, поставляемых из стран Евросоюза.
Таким образом, около 25 процентов опрошенных российских респондентов предпочитают купить новый автомобиль, выпущенный на территории Китая. При этом больше половины опрошенных отечественных автолюбителей, а именно 52 процента, по-прежнему считают, что лучшим является европейский подержанный автотранспорт.