Ввоз китайских машин в Россию через наземную границу вырос на 150%

В последнее время повысилось качество и оснащение транспортных средств, произведённых на территории Китая. При этом ввоз китайского автотранспорта в Российскую Федерацию через наземную границу увеличился на 150 процентов.

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Согласно заявлению представителей генерального консульства Российской Федерации в Харбине, за 7 месяцев текущего года экспортные поставки китайской автотехники через специальный пропускной пункт Краскино — Хуньчунь увеличились практически на 150 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Речь ведётся о более 1 тыс. экземпляров различной автотехники.

Также наблюдается увеличение контейнерных перевозок между двумя государствами. Таким образом, за июль текущего года на территорию России через железнодорожный пограничный переход Махалино — Хуньчунь завезли 51 контейнер, в которых находились новые китайские внедорожные транспортные средства.

Недавно автоэксперты выяснили, что российские автолюбители готовы приобретать новые китайские транспортные средства вместо подержанных образцов, поставляемых из стран Евросоюза.