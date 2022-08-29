Стало известно, кто хочет купить российский шинный завод Nokian

Финский производитель шины Nokian Tyres ищет покупателей на завод во Всеволжске — свою самую большую производственную площадку в мире. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на инсайдеров, среди вероятных претендентов числятся нефтяная компания «Татнефть» и корпорация AEON миллиардера Романа Троценко. «Татнефть» уже выпускала шины под маркой Kama Tyres, до санкций Евросоюза. AEON же занимается транспортом и удобрениями и с шинами до сих пор связана не была.

«Татнефти» с введением адресных санкций ЕС пришлось избавиться от бизнеса с Kama Tyres: он достался «Татнефтехиминвест-холдингу», почти половина активов которого принадлежит Татарстану. AEON владеет производителем азотных удобрений «СДС-Азот», заводом «Химпром», выпускающим метанол, и татарстанским «Аммонием».

С января по июнь 2022 года на завод во Всеволжске пришлось 73 процента всего производства Nokian для легковых автомобилей, а в 2021-м — 80 процентов. Ежегодно предприятие выпускало порядка 17 миллионов покрышек, которые экспортировались в Европу и США.

Однако с 10 июля экспорт невозможен, и теперь финны активно увеличивают производственные темпы на родине и в Северной Америке. Потери на российском бизнесе оцениваются примерно в 300 миллионов евро — столько же компания вложила в завод с 2014 по 2021 год. Стоимость завода составляет около 400 миллионов евро, но компания будет вынуждена сделать покупателям скидку, считают эксперты.