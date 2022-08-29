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31 минуту назад

Новости автомира: Стало известно, кто хочет купить российский шинный завод Nokian

Motor.ru

Финский производитель шины Nokian Tyres ищет покупателей на завод во Всеволжске — свою самую большую производственную площадку в мире. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на инсайдеров, среди вероятных претендентов числятся нефтяная компания «Татнефть» и корпорация AEON миллиардера Романа Троценко. «Татнефть» уже выпускала шины под маркой Kama Tyres, до санкций Евросоюза. AEON же занимается транспортом и удобрениями и с шинами до сих пор связана не была.

Стало известно, кто хочет купить российский шинный завод Nokian
Фото: Motor.ruMotor.ru

«Татнефти» с введением адресных санкций ЕС пришлось избавиться от бизнеса с Kama Tyres: он достался «Татнефтехиминвест-холдингу», почти половина активов которого принадлежит Татарстану. AEON владеет производителем азотных удобрений «СДС-Азот», заводом «Химпром», выпускающим метанол, и татарстанским «Аммонием».

С января по июнь 2022 года на завод во Всеволжске пришлось 73 процента всего производства Nokian для легковых автомобилей, а в 2021-м — 80 процентов. Ежегодно предприятие выпускало порядка 17 миллионов покрышек, которые экспортировались в Европу и США.

Однако с 10 июля экспорт невозможен, и теперь финны активно увеличивают производственные темпы на родине и в Северной Америке. Потери на российском бизнесе оцениваются примерно в 300 миллионов евро — столько же компания вложила в завод с 2014 по 2021 год. Стоимость завода составляет около 400 миллионов евро, но компания будет вынуждена сделать покупателям скидку, считают эксперты.

В начале августа стало известно, что всеволжский завод продолжит работу после ухода Nokian, однако шины будут выпускать под другим брендом. Также придется искать новые рынки сбыта, необходимые для сохранения предприятия такой мощности.

Автоновости,Роман Троценко,Коммерсант,ПАО "Химпром",Татнефть,ЕС,
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