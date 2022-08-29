Россияне назвали лучшие автомобили отечественного рынка

Три модели марки Lexus россияне признали самыми лучшими автомобилями, сообщает портал «Дром», который составил рейтинг из 100 лучших машин на основе оценок автолюбителей.

Фото: Lexus Lexus

Первое место в рейтинге лучших автомобилей занял вседорожник Lexus LX570, который набрал 9,5 балла из 10. Стоимость такой модели, согласно данным с сайта производителя, начинается от 10,2 млн руб.

Следом расположился спортивный седан бизнес-класса Lexus GS350, тройку лидеров дополнил седан Lexus IS250 (по 9,4 балла у каждого). Автомобили семейств GS и IS перестали продаваться в России в 2018-2019 годах.

Первую десятку рейтинга дополнили Infiniti FX37, Lexus GS250, Range Rover Evoque, Lexus ES250 и ES430, а также Audi A7. Отмечается, что в итоговый список вошли лишь три модели из Южной Кореи (Kia Optima, Hyundai i40 и Genesis), однако ни одной китайской или российской модели в рейтинге лучших не оказалось.