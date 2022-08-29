Dongfeng представила электрические авто мощностью более 1000 л.с.

Китайская компания Dongfeng представила электрический внедорожник M-Terrain и пикап M-Terrain S. Об этом сообщает сarnewschina.com.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

Обе модели построены на модульной платформе MORA. Она спроектирована под самые разные типы кузова и предназначена для бездорожья. Полный привод у внедорожника и пикапа реализован с помощью четырех электромоторов. Кроме того, предусмотрена пневматическая подвеска, которая может приподнять кузов на 105 мм, относительно стандартного положения.