Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+24° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
40 минут назад

Новости автомира: Dongfeng представила электрические внедорожник и пикап мощностью более 1000 л.с.

Газета.Ru

Китайская компания Dongfeng представила электрический внедорожник M-Terrain и пикап M-Terrain S. Об этом сообщает сarnewschina.com.

Dongfeng представила электрические авто мощностью более 1000 л.с.
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

Обе модели построены на модульной платформе MORA. Она спроектирована под самые разные типы кузова и предназначена для бездорожья. Полный привод у внедорожника и пикапа реализован с помощью четырех электромоторов. Кроме того, предусмотрена пневматическая подвеска, которая может приподнять кузов на 105 мм, относительно стандартного положения.

И внедорожник, и пикап получили электрическую силовую установку, суммарная мощность которой составляет 1070 л.с. От 0 до 100 км оба автомобиля могут разогнаться за 4,2 с. Запас хода составляет 500 км. Ожидается, что в будущем появятся версии таких машин с бензиновым двигателем.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители