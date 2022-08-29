Белорусский завод Geely выходит на полную мощность

Белорусско-китайский завод «БелДжи» планирует выйти на полную производственную мощность в сентябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя премьер-министра Беларуси Петра Пархомчика. По его словам, властям и руководству завода удалось «снять практически все вопросы» с китайской стороной, которая подтвердила доставку необходимых машинокомплектов. Однако кроме китайцев власти ищут и других партнеров для развития автопрома.

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С сентября завод «БелДжи» под Борисовом, выпускающий кроссоверы Geely, начнет работать на полную мощность. Там налажена сборка Atlas Pro, Coolray и Tugella, а до конца года на конвейер планировалось поставить флагманский вседорожник Monjaro и седан Emgrand. В Россию из соседней страны поставляют Atlas Pro и Coolray, однако «топовые» Coolray везут из Китая.

Власти Белоруссии ищут партнеров и за пределами КНР. Пархомчик заявил, что разговоры ведутся с неназванными фирмами из России, а также есть некие предложения из Ирана по выпуску легковых машин. Причем в планах значится разработка национального электрического или гибридного автомобиля — для этого создана специальная рабочая группа.

Завод «БелДжи» периодически сообщал о вынужденных паузах в работе с марта 2022 года. Причиной стали перебои в поставках комплектующих из Китая.