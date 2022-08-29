Xiaomi может начать выпуск "убийцы Tesla" совместно с BAIC

Xiaomi ведет переговоры о совместном производстве электромобилей с крупнейшим китайским автопроизводителем - Beijing Automotive Group Co. (BAIC). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Фото: Istock Istock

Таким образом Xiaomi надеется реализовать заявленные ранее планы начать выпуск электрокаров уже в 2024 году. В частности, рассматривается вероятность переоборудования построенного в 2008 году совместного завода Hyuindai Motor и BAIC. Это позволит получить лицензию на производство электрокаров.

Правда, информация о переговорах носит предварительный характер: никаких гарантий того, что они приведут к конкретному соглашению, нет. Представители Xiaomi, BAIC и Hyuindai от комментариев отказались.