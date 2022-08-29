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26 минут назад

Новости автомира: Xiaomi может начать выпуск "убийцы Tesla" совместно с BAIC

Российская Газета

Xiaomi ведет переговоры о совместном производстве электромобилей с крупнейшим китайским автопроизводителем - Beijing Automotive Group Co. (BAIC). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Xiaomi может начать выпуск "убийцы Tesla" совместно с BAIC
Фото: IstockIstock

Таким образом Xiaomi надеется реализовать заявленные ранее планы начать выпуск электрокаров уже в 2024 году. В частности, рассматривается вероятность переоборудования построенного в 2008 году совместного завода Hyuindai Motor и BAIC. Это позволит получить лицензию на производство электрокаров.

Правда, информация о переговорах носит предварительный характер: никаких гарантий того, что они приведут к конкретному соглашению, нет. Представители Xiaomi, BAIC и Hyuindai от комментариев отказались.

Ранее соучредитель Xiaomi Лэй Цзюнь пообещал инвестировать около 10 миллиардов долларов США в производство электромобилей под соответствующим брендом в 2024 году. Чтобы рассчитывать на льготы и субсидии, предоставляемые китайским правительством, производителям электрокаров нужно сперва доказать свою финансовую и технологическую состоятельность.

Автоновости,Tesla,
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