Xiaomi может начать выпуск "убийцы Tesla" совместно с BAIC

Xiaomi ведет переговоры о совместном производстве электромобилей с крупнейшим китайским автопроизводителем - Beijing Automotive Group Co. (BAIC). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Таким образом Xiaomi надеется реализовать заявленные ранее планы начать выпуск электрокаров уже в 2024 году. В частности, рассматривается вероятность переоборудования построенного в 2008 году совместного завода Hyuindai Motor и BAIC. Это позволит получить лицензию на производство электрокаров.
Правда, информация о переговорах носит предварительный характер: никаких гарантий того, что они приведут к конкретному соглашению, нет. Представители Xiaomi, BAIC и Hyuindai от комментариев отказались.
Ранее соучредитель Xiaomi Лэй Цзюнь пообещал инвестировать около 10 миллиардов долларов США в производство электромобилей под соответствующим брендом в 2024 году. Чтобы рассчитывать на льготы и субсидии, предоставляемые китайским правительством, производителям электрокаров нужно сперва доказать свою финансовую и технологическую состоятельность.