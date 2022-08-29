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1 час назад

Новости автомира: Казахстан нашёл замену российской Creta, начат выпуск нового кроссовера Hyundai

Wroom.ru

Первые экземпляры компактного кроссовера Hyundai Bayon были собраны в Казахстане, продажи новой модели начнутся в октябре.

Казахстан нашёл замену российской Hyundai Creta
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Завод Hyundai Trans Kazakhstan, расположенный в Алма-Ате, с 2020 года занимается сборкой автомобилей Hyundai для местного рынка. Одну из самых популярных моделей, кроссовер «Крета», здесь делали из машинокомплектов, поступающих из Санкт-Петербурга, но с весны этого года российское предприятие простаивает. Соответственно, прекратились и поставки комплектующих в Казахстан.

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Но теперь компания нашла замену российской «Крете» — ей стал компактный паркетник Hyundai Bayon, созданный в прошлом году для европейского рынка. Автомобиль длиной 4,18 метра имеет современный дизайн кузова и салона, но в основе модели — чисто легковая платформа хэтчбека Hyundai i20, поэтому полноприводных версий у «Байона» нет.

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Машины для Казахстана оснащают атмосферным бензиновым мотором объёмом 1,4 литра и мощностью 100 л. с. в сочетании с шестиступенчатым автоматом. Привод, как мы уже упоминали, может быть только передним.

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Казахские дилеры начнут продажи новинки в октябре. По предварительной информации, базовый Hyundai Bayon будет стоить 11 млн тенге, что соответствует 1,4 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения по официальному прайсу цены на «Крету» в России начинаются с 1 860 000 рублей за версию с передним приводом и механикой.

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Пару месяцев назад в Бразилии дебютировала «спортивная» версия «Креты», хотя изначально планировалось, что мировая премьера машины пройдёт в России. Причина та же — остановка российского производства Hyundai.

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