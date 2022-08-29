В Россию привезли два недорогих китайских кроссовера

Компания JAC привезла в Россию две модели кроссоверов, которые в КНР в пересчете на рубли стоят дешевле 1 млн рублей, эти машины оснащены продвинутыми функциями безопасности и мультимедийными системами. Подробнее о двух новинках, которые должны появиться в продаже уже в этом году, — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Компания JAC Motors в ходе конференции для дилеров провела закрытый показ кроссоверов JS4 и JS6, сообщает портал «Китайские автомобили». Представители JAC на официальном сайте бренда сообщили, что обе модели появятся в продаже «уже скоро». По информации издания,

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модель JS4 может выйти на рынок ближе к октябрю, а JS6 — не раньше ноября.

Стоимость автомобилей и их характеристики представители китайской марки пока не называют. Впрочем, спецификации машин содержатся в базе Росстандарта, они соответствуют параметрам этих моделей в Китае.

JAC JS4

Так, в КНР кроссовер JS4 вышел под названием Jiayue X4 в 2020 году, его выпускали под брендом Sehol, который появился в результате сотрудничества китайского автопроизводителя с концерном Volkswagen Group.

В КНР стартовая цена машины — 90 тыс. юаней (около 786 тыс. руб. по курсу ЦБ РФ).

В базе Росстандарта уже появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС), позволяющие продавать эти машины в РФ как китайской, так и казахстанской сборки завода «СарыаркаАвтоПром».

Jac JS4

В России автомобиль получил двухсекционную передние фары и так называемую светодиодную «монобровь» дневных ходовых огней спереди. На выбор будут предложены кроссоверы с двухцветной окраской кузова.

По габаритам кроссовер находится в одном классе с Hyundai Creta, Skoda Karoq и Kia Seltos.

Его длина составляет 4410 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1660 мм, колесная база — 2620 мм. Привод во всех версиях JS4 исключительно передний, цвет отделки салона тоже один – черный. Заявленный объем багажника составляет 520 литров и 1050 л — при сложенных сиденьях второго ряда.

В базовой версии устанавливается атмосферный двигатель объемом 1,6 литра, который выдает 118 сил и 150 Н·м крутящего момента, он сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач. Список стандартного оснащения включает 17-дюймовые легкосплавные диски, две подушки безопасности, кондиционер, систему стабилизации, задний парктроник, аудиосистему с четырьмя динамиками (USB и Bluetooth), а также тканевую обивку салона.

Jac JS4

Уровень пассивной безопасности автомобиля в средней комплектации выше — предлагается шесть подушек, включая боковые. Для таких вариантов уже доступен 10,3-дюймовый дисплей мультимедиа, также в перечень входят электролюк, система климат-контроля и комбинированная обивка сидений.

В верхних модификациях паркетник оснащается турбомотором 1.5 (136 сил и 200 Н·м),

который также устанавливается на лифтбэк JAC J7. Мотор агрегатируется вариатором или механикой.

В максимальной комплектации предусмотрен исключительно турбированный 136-сильный мотор с вариатором. Такая машина отличается полностью светодиодной оптикой, цифровой приборной панелью, кожаными креслами, камерами кругового обзора, электроприводом водительского сидения, а также помощниками при вождении, включая системы слежения за разметкой и контроля слепых зон.

JAC JS6

В Китае этот пятиместный кроссовер JS6 дебютировал в 2021 году под суббрендом Sehol. Сейчас в Китае он стоит от 101,9 тыс. юаней (около 892 тыс. руб.).

Слегка вогнутой поверхностью капота, сложной архитектурой светотехники, «монобровью» и дизайном противотуманок внешне JS6 схож с JS4 Однако этот паркетник крупнее (4605х1980х1700 мм), а колесная база – 2720 мм.

По габаритам эта модель сопоставима с популярным у россиян кроссовером Hyundai Tucson.

Jac QX

JS6 стал первой моделью, построенной на модульной платформе MIS Haoxue с независимыми передней и задней подвесками. Китайские автоэксперты называют эту платформу «двоюродным братом» первой массовой модульной тележки от Volkswagen, на ней (MQB) в числе прочих базируются такие модели, как Tiguan и Taos.

Утверждается, что структура и ключевые узлы китайской и немецкой платформы аналогичны на 90%.

Привод у JS6 тоже лишь передний. Как и в Китае, автомобиль будет доступен с безальтернативным бензиновым турбомотором объемом 1,5 л (184 сил и 280 Н·м). В паре с ним идет 6-ступенчатая механическая коробка передач или 6-диапазонный «робот».

Jac QX

В отличие от JS4 с «парящим» экраном медиасистемы, в салоне JS6 центральный дисплей и «приборка» диагональю 12,3 дюйма объединены в одну панель, а вместо селектора трансмиссии установлена «шайба» выбора режимов движения. Мультимедиа позволяет управлять функциями автомобиля с помощью голосовых команд.