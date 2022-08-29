Эксперт спрогнозировал снижение цен на автомобили Lada

«Очень хорошо, что «АвтоВАЗ» приступил к полноценной работе. Когда автомобилей станет все больше и больше, цены станут человеческими. Сейчас на рынке основная проблема – это завышенные цены, которые отпугивают покупателей. Здорово, что у людей появляется хоть какая-то возможность купить недорогой автомобиль», – сказал Игорь Моржаретто.