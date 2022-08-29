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1 час назад

Новости автомира: эксперт Моржаретто спрогнозировал снижение цен на автомобили Lada

Газета.Ru

Восстановление темпов работы «АвтоВАЗа» приведет к снижению цен на автомобили Lada. Об этом в интервью радио Sputnik заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Эксперт спрогнозировал снижение цен на автомобили Lada
Фото: LadaLada

«Очень хорошо, что «АвтоВАЗ» приступил к полноценной работе. Когда автомобилей станет все больше и больше, цены станут человеческими. Сейчас на рынке основная проблема – это завышенные цены, которые отпугивают покупателей. Здорово, что у людей появляется хоть какая-то возможность купить недорогой автомобиль», – сказал Игорь Моржаретто.

При этом автоэксперт отметил, что российских моделей автомобилей не много, но зато их оснащение постепенно становится все более полным.

«АвтоВАЗ» с 29 августа перешел на пятидневную рабочую неделю. При этом автосборочное предприятие в Тольятти будет функционировать шесть дней в неделю. Как заявил президент компании Максим Соколов, переход на новый график необходим, чтобы удовлетворить спрос на новые автомобили Lada, который вырос благодаря госпрограмме льготного кредитования.

Автоновости,Lada,Максим Соколов,Игорь Моржаретто,Автоваз,
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