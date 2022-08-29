Иран решил обеспечить Россию автозапчастями

Одна из российских компаний договорилась с иранским производителем автозапчастей о совместном производстве технологичных деталей и оборудования в РФ. Об этом сообщает Ixbt.com.

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Сторонам удалось подписать контракт во время выставки MIMS Automobility Moscow 2022. Напомним, что она проходила в московском ЦВК «Экспоцентр».

Сделка предполагает производство блоков управления двигателем (ECU), иммобилайзеров, датчиков кислорода и частоты вращения двигателя и т.д.

Свыше 40 иранских компаний по производству автозапчастей стали участниками выставки MIMS Automobility Moscow (22–25 августа 2022 года). И это без учета двух крупнейших иранских автопроизводителей — Iran Khodro и SAIPA, анонсировавших ранее свои новинки для страны.

Иранские предприниматели успели представить свои новейшие продукты в области автомобильного производства. Кроме того, они смогли обсудить с представителями из РФ способы взаимовыгодного сотрудничества.