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1 час назад

Новости автомира: Иран решил обеспечить Россию автозапчастями

Лера Букина

Одна из российских компаний договорилась с иранским производителем автозапчастей о совместном производстве технологичных деталей и оборудования в РФ. Об этом сообщает Ixbt.com.

Иран решил обеспечить Россию автозапчастями
Фото: ТАССТАСС

Сторонам удалось подписать контракт во время выставки MIMS Automobility Moscow 2022. Напомним, что она проходила в московском ЦВК «Экспоцентр».

Сделка предполагает производство блоков управления двигателем (ECU), иммобилайзеров, датчиков кислорода и частоты вращения двигателя и т.д.

Свыше 40 иранских компаний по производству автозапчастей стали участниками выставки MIMS Automobility Moscow (22–25 августа 2022 года). И это без учета двух крупнейших иранских автопроизводителей — Iran Khodro и SAIPA, анонсировавших ранее свои новинки для страны.

Иранские предприниматели успели представить свои новейшие продукты в области автомобильного производства. Кроме того, они смогли обсудить с представителями из РФ способы взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что, по данным годового отчета автодилера «Рольф», продажи новых автомобилей на территории РФ по итогам текущего года сократятся на 70%.

Автоновости,Iran Khodro,
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