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1 час назад

Новости автомира: Rheinmetall показал модульный военный внедорожник Caracal на шасси Mercedes G-класса

Carakoom

На крупнейшей в мире военной выставке Eurosatory производитель оружия Rheinmetall представил особую военную версию Mercedes-Benz G-класса, получившую название Caracal. Быстрый и маневренный полноприводный внедорожник и может использоваться на любой местности.

Rheinmetall показал военный внедорожник на шасси Mercedes G-класса
Фото: CarakoomCarakoom

Подробнее: Область его применения — перевозка воздушно-десантных подразделений и подразделений специального назначения. Caracal был разработан в сотрудничестве с Rheinmetall, Mercedes-Benz и ACS (Armoured Car Systems).

Carakoom

Легкая надстройка может быть оснащена элементами баллистической и противоминной защиты. И, конечно же, Caracal может нести вооружение. Крепления выдерживают вес стандартного пехотного и противотанкового оружия, а сам кузов был изготовлен из легких и особо прочных материалов.

Двигатель: Шестицилиндровый дизельный двигатель развивает мощность 249 л.с., разгоняя автомобиль массой 4 900 кг до максимальной скорости 140 км/ч.

Модульная конструкция: Caracal доступен с двумя колесными базами и модульным кузовом, что позволяет использовать его для выполнения самых разных задач — от простой перевозки войск до эвакуации раненых с поля боя.

Carakoom

Компактная конструкция Caracal позволяет перевозить по воздуху до двух машин в грузовом отсеке транспортного вертолета CH-53K King Stallion или CH-47F Chinook. Последний также может поднять в воздух ещё один внедорожник на подвесе.

Даты: Полномасштабное производство Caracal начнется в 2023 году. Rheinmetall предлагает полную поддержку в течение более 20 лет.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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