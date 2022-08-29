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1 час назад

Новости автомира: Nissan отправит в отставку американский Qashqai

Motor.ru

Nissan решил избавиться от американской версии Qashqai — Rogue Sport. Как пишет Automotive News, производство компакт-кросса остановится в декабре нынешнего года, а оставшиеся экземпляры распродадут в начале 2023-го. В линейке марки в США для Rogue Sport не осталось места: спрос покрывают новый Rogue (наш X-Trail) и обновленный Kicks, занимающий нишу «младшего» кроссовера. Кроме этого, попрощавшись с Nissan заокеанский офис высвободит дополнительные ресурсы для более ходовых моделей.

Nissan отменяет Qashqai
Фото: © Nissan© Nissan

Исключение Rogue Sport из линейки позволит американскому Nissan планирует повысить темпы выпуска Rogue, Kicks и Pathfinder, которые пользуются большей популярностью в США. Также часть средств будет направлена на улучшение текущих моделей и разработку новинок, сказал вице-президент компании Скотт Ширли.

Nissan Rogue Sport покинет конвейер в декабре, а продажи — в начале 2023, когда будут распроданы последние кроссоверы. Выпускать комплектующие для модели Nissan продолжит до 2033 года.

Nissan Rogue Sport, представленный в 2017 году, так и не снискал ожидаемой популярности на американском рынке. Судьба кроссовера, расположившегося между Rogue и Kicks, оказалась под вопросом уже два года спустя: спрос на более дешевый Kicks заметно выше. Rogue Sport буквально вытеснили из линейки, объяснил Ширли.

Что касается Kicks, то его ждет более позитивное будущее. В начале 2024 года кроссовер подвергнут модернизации, в ходе которой он должен стать длиннее и шире, став еще ближе к исчезнувшему Rogue Sport.

В России же аналог Rogue Sport — кроссовер Qashqai — возглавляет модельный ряд Nissan по результатам продаж. По итогам прошлого года россияне купили 20,4 тысячи таких кроссоверов. В 2022-м показатели по известным причинам не дотягивают до прошлогодних: за семь месяцев покупателей нашли только 5636 Qashqai, и с каждым месяцем число уменьшается. Российский завод Nissan, выпускавший Qashqai, X-Trail и Murano, находится в простое.

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