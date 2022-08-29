Nissan отменяет Qashqai

Nissan решил избавиться от американской версии Qashqai — Rogue Sport. Как пишет Automotive News, производство компакт-кросса остановится в декабре нынешнего года, а оставшиеся экземпляры распродадут в начале 2023-го. В линейке марки в США для Rogue Sport не осталось места: спрос покрывают новый Rogue (наш X-Trail) и обновленный Kicks, занимающий нишу «младшего» кроссовера. Кроме этого, попрощавшись с Nissan заокеанский офис высвободит дополнительные ресурсы для более ходовых моделей.

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Исключение Rogue Sport из линейки позволит американскому Nissan планирует повысить темпы выпуска Rogue, Kicks и Pathfinder, которые пользуются большей популярностью в США. Также часть средств будет направлена на улучшение текущих моделей и разработку новинок, сказал вице-президент компании Скотт Ширли.

Nissan Rogue Sport покинет конвейер в декабре, а продажи — в начале 2023, когда будут распроданы последние кроссоверы. Выпускать комплектующие для модели Nissan продолжит до 2033 года.

Nissan Rogue Sport, представленный в 2017 году, так и не снискал ожидаемой популярности на американском рынке. Судьба кроссовера, расположившегося между Rogue и Kicks, оказалась под вопросом уже два года спустя: спрос на более дешевый Kicks заметно выше. Rogue Sport буквально вытеснили из линейки, объяснил Ширли.

Что касается Kicks, то его ждет более позитивное будущее. В начале 2024 года кроссовер подвергнут модернизации, в ходе которой он должен стать длиннее и шире, став еще ближе к исчезнувшему Rogue Sport.