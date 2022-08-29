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19 минут назад

Новости автомира: Changan представил автомобиль без приборной панели

Motor.ru

Changan Automobile показала необычную новинку на ежегодной конференции по технологиям — концептуальный фастбэк с индексом CD701. Его премьера проиллюстрировала анонс нового суббренда Zhuge Intelligence, под которым, как сообщает издание Gasgoo, Changan намерена выпускать самые автомобили, наполненные самыми свежими технологическими решениями. Zhuge Intelligence названа в честь Чжугэ Ляна — выдающегося китайского полководца-стратега, жившего во 2-3 веках нашей эры.

Changan представил автомобиль без приборной панели
Фото: © Autohome.com.cn© Autohome.com.cn

CD701 получил бесшовный кузов с «заваленной» крышей и почти вертикальный передок с заглушкой, по бокам которой расположилась светодиодная оптика с рассеченными по центру С-образными секциями. Сзади — монофонарь и фальшивые патрубки. Также концепту достались глубокие пороги и колесные диски с дизайном, напоминающим пять лепестков. На дверях не видно ручек (даже спрятанных в кузов), а зеркала заменены на крошечные камеры.

В минималистичном салоне нет дисплеев по бокам передней панели для трансляции изображения с камер заднего вида. Традиционная приборная панель тоже отсутствует: возможно, ее функции взял на себя экранчик, встроенный в руль, или же центральный планшет мультимедийной системы.

Autohome.com.cn

В числе других особенностей интерьера — «обрезанный» центральный тоннель и светлые тона отделки. Кресла снабжены подставками для ног, а спинка пассажирского переднего откидывается далеко назад.

Председатель компании Чжу Хуаронг назвал CD701 первенцем Changan, построенным на новой платформе для «умных» автомобилей SDA. Других подробностей о «технике» концепта нет. Переродится ли он в серийную модель или же останется упражнением инженеров, пока неизвестно.

В начале августа Changan выпустила на домашний рынок первенца суббренда Avatr. Электрокар с «космической» внешностью, автопилотом с 34 датчиками и впечатляющей динамикой, названный Avatr 11, получил ценник в 349 тысяч юаней — 3,1 миллиона рублей.

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