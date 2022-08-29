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17 минут назад

Адвоката Добровинского на Aston Martin остановили на ралли «Богатые и успешные»

Lenta.ru

Московские полицейские приняли адвоката Александра Добровинского, ехавшего за рулем своего автомобиля Aston Martin, за участника незаконного пробега элитных спортивных машин «Богатые и успешные». Об этом он сам рассказал «Ленте.ру».

По его словам, в воскресенье он «невольно чуть не стал участником ралли». Его остановили сотрудники правоохранительных органов и ему пришлось долго им доказывать, что он не участвует в автопробеге.

«А вот пострадавшие могут наказать горе-организатора, если оплачивали свое участие переводом, а не наличными», — посоветовал адвокат.

В Москве арестовали организатора незаконного автопробега

Ранее 29 августа Таганский суд Москвы арестовал организатора незаконного пробега Алексея Хитрова. Он признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статье 20.2.2 КоАП, ему назначили наказание в виде 15 суток административного ареста.

28 августа сотрудники правоохранительных органов пресекли проведение несанкционированных автогонок в столице. Полиция задержала порядка 90 ранее предупрежденных о запрете на проведение мероприятия владельцев дорогих машин, в том числе экс-мэра Архангельска Александра Донского. Планировалось, что на спорткарах будут наклеены стикеры «Богатые и успешные».

Согласно предварительным данным, в автопробеге в центре Москвы собирались принять участие более 170 элитных дорогих марок автомобилей, в частности Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Porsche, Hummer H1, Сhevrolet Covette C8, Audi RS5 и Bentley Continental GT II. Большинство иномарок сейчас находятся на специальной площадке для последующей проверки на нелегальную модификацию и внесение незаконных изменений в конструкцию.

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