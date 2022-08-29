Сотрудники полиции задержали 107 человек, намеревавшихся принять участие в автопробеге элитных автомобилей в центре Москвы, в отношении них составлено 118 административных материалов. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Полицейские задержали и доставили в территориальные отделы полиции 107 правонарушителей, в том числе организатора мероприятия. В отношении них составлено 118 административных материалов, в том числе 61 по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка")", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что автомобили правонарушителей помещены на специализированную стоянку.

"Правопорядок и безопасность граждан обеспечены в полном объеме", - добавили в главке.

Накануне сотрудники полиции пресекли проведение несогласованных гонок на спорткарах в центре Москвы. Участники незаконного автопробега были установлены и доставлены в полицию для разбирательства. На иномарках, которые должны были проехать по центру столицы, планировали поместить наклейки "Богатые и успешные". Участников данной акции предупреждали о недопущении проведения данного мероприятия. Среди задержанных оказались бывший мэр Архангельска Александр Донской, соучредитель международного венчурного фонда Reaction Global Тимур Унароков и организатор несанкционированного автопробега Алексей Хитров.