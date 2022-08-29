В Китае появился новый бренд премиальных электрокаров

На автосалоне в китайском Чэнду состоялась премьера новой марки Yuanhang. Бренд принадлежит Dayun Group, которая уже больше десяти лет занимается выпуском грузовиков, хотя в её портфолио также есть пикапы, мотоциклы, электрический кроссовер и компактвэн. Под маркой Yuanhang будут выпускать премиальные электрокары, с богатым оснащением и современными технологиями. В линейку нового бренда войдет четыре модели -- два седана и два кроссовера.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Бренд Yuanhang (Юаньхан, или «путешествие») войдет в состав конгломерата Dayun Group и займется выпуском премиальных электрокаров. Для них даже разработана собственная платформа под названием BHD (Beyond the Horizon of Drive) с 800-вольтой архитектурой.

Все «Юаньхани» получат электромеханический усилитель тормозов Bosch iBooster, как у гибридного «Кайена» и Jaguar I-Pace, систему стабилизации Bosch ESP9.3, тормоза Brembo, пневмоподвеску и адаптивные амортизаторы.

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На первом этапе моделей будет четыре: два седана и два кроссовера. Самая мощная и быстрая — это 680 лошадиных сил, 800 Нм крутящего момента и разгон до «сотни» за 3,5 секунды. У них у всех похожий дизайн, но отличается оснащение.

Так, для седана Yuanhang Y7 заявлены боковые камеры, матричные фары, которые могут проецировать на дорогу подсказки для водителя или пешеходов, и мультимедийная система на операционной системе AliOS с сенсорным дисплеем диагональю 17,4 дюйма.