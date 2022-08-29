Эксперты назвали самый высокотехнологичный автомобиль

Агентство J.D. Power представило ежегодный рейтинг индекса TXI (Tech Experience Index), который учитывает количество технологий в новых автомобилях и удовлетворенность владельцев их работой. Второй год подряд в лидерах оказалась корейская марка: компанией, выпускающей самые высокотехнологичные машины, в очередной раз признали Genesis, премиальный суббренд Hyundai. По индексу удовлетворенности технологиями в 2022 году Genesis превзошел Cadillac и Mercedes-Benz.

«Индекс технологичности» TXI оценивается по 1000-балльной шкале. Genesis удалось набрать 643 балла и он стал лучшим среди люксовых брендов. Hyundai (534 балла) занимает первое место в массовом сегменте, а вторую строчку заняла Kia (495 баллов). Особняком идет Tesla, которая по-прежнему не предоставляют J.D. Power доступ к информации о владельцах и их отзывах в 15 штатах. Несмотря на это, по неофициальным данным индекс Tesla составил 681 балл, что является лучшим результатом в отчете за 2022 год.

В J.D. Power отмечают, что, несмотря на стремительное развитие технологий, далеко не все они востребованы, но при этом заметно увеличивают стоимость автомобиля. К таковым относится, например, функция считыватель отпечатков пальцев – эта опция впервые попала в поле зрения агентства в этом году, и имеет наименьшую оценку удовлетворенности. Пользу считывания отпечатков пальцев автовладельцы оценили даже ниже, чем функцию распознавания жестов, которая была на последнем месте в 2021-м.