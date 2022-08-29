Россия поможет Белоруссии наладить производство легковых автомобилей

Заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик заявил телеканалу «Беларусь 1», что в стране намерены организовать производство собственного легкового автомобиля, причем это будет гибрид или электромобиль. Уже создана рабочая группа из специалистов государственного сектора и частных компаний. Помощь в проекте окажут российские автозаводы, также предложения о сотрудничестве поступили от иранских компаний.

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Как сообщает Quto.ru, в Иране есть компании, которые производят подушки безопасности, антиблокировочные системы, приводные валы и другие компоненты, которые могут заинтересовать белорусские предприятия. При этом Пархомчик не раскрыл детали переговоров, пообещав поделиться информацией позже.

Иранская сторона в свою очередь настроена продвигать свою продукцию на рынки стран Таможенного союза, в который входят и Беларусь, и Россия. В недавней выставке в Москве участие приняли сразу несколько автомобильных компаний из Ирана. В частности, иранский автопроизводитель Iran Khodro объявил о намерении поставлять машины в Россию – это может произойти до конца 2022 года.