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49 минут назад

Новости автомира: Россия поможет Белоруссии наладить производство легковых автомобилей

Motor.ru

Заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик заявил телеканалу «Беларусь 1», что в стране намерены организовать производство собственного легкового автомобиля, причем это будет гибрид или электромобиль. Уже создана рабочая группа из специалистов государственного сектора и частных компаний. Помощь в проекте окажут российские автозаводы, также предложения о сотрудничестве поступили от иранских компаний.

Россия поможет Белоруссии наладить производство легковых автомобилей
Фото: motor.rumotor.ru

Как сообщает Quto.ru, в Иране есть компании, которые производят подушки безопасности, антиблокировочные системы, приводные валы и другие компоненты, которые могут заинтересовать белорусские предприятия. При этом Пархомчик не раскрыл детали переговоров, пообещав поделиться информацией позже.

Иранская сторона в свою очередь настроена продвигать свою продукцию на рынки стран Таможенного союза, в который входят и Беларусь, и Россия. В недавней выставке в Москве участие приняли сразу несколько автомобильных компаний из Ирана. В частности, иранский автопроизводитель Iran Khodro объявил о намерении поставлять машины в Россию – это может произойти до конца 2022 года.

Тогда же стало известно, что Iran Khodro готов предложить свой турбомотор «всем желающим, в том числе и АвтоВАЗу». Воспользуется ли российский автогигант этим предложением, или сосредоточится на разработке собственного семейства двигателей, пока неизвестно.

Автоновости,Iran Khodro,Автоваз,
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