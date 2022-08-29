Toyota и Suzuki выпустят недорогой электрический кроссовер

Suzuki Motor выпустит на рынок Индии новую модель, созданную совместно с Toyota Motor. Как сообщает Nikkei Asia, речь идет о компактном электромобиле на базе новой платформы — совместной разработке японских компаний. Кроме этого о грядущей новинке почти ничего неизвестно. Но отмечается, что с ее помощью Suzuki и Toyota намерены потеснить на индийском рынке местную Tata Motors, что намекает на скромный ценник.

Фото: motor.ru motor.ru

По данным инсайдеров, электрический компакт-кросс от Toyota и Suzuki выйдет на индийский рынок в 2025 году. Он должен составить конкуренцию Tata Motors, которая также делает ставку на «зеленую» мобильность: недавно компания выкупила у Ford завод в городе Сананд в штате Гуджарат. Американский гигант покинул Индию еще в 2021 году, хотя ранее тоже планировал наладить на местном заводе производство электромобилей.

Suzuki же вложит в производство «батарейных» машин на территории страны около 150 миллиардов иен или 1,25 миллиарда долларов. Аккумуляторный завод Suzuki расположится по соседству с новыми мощностями Tata в Гуджарате, где у японцев уже есть площадка по выпуску автомобилей с бензиновыми ДВС.

Планы производителей рифмуются со взглядами властей на будущее авторынка: из-за загрязнения воздуха к 2030 году Индия хочет увеличить долю электрокаров до 30 процентов от всего объема реализуемых машин.