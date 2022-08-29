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26 минут назад

Новости автомира: Toyota и Suzuki выпустят недорогой электрический кроссовер

Motor.ru

Suzuki Motor выпустит на рынок Индии новую модель, созданную совместно с Toyota Motor. Как сообщает Nikkei Asia, речь идет о компактном электромобиле на базе новой платформы — совместной разработке японских компаний. Кроме этого о грядущей новинке почти ничего неизвестно. Но отмечается, что с ее помощью Suzuki и Toyota намерены потеснить на индийском рынке местную Tata Motors, что намекает на скромный ценник.

Toyota и Suzuki выпустят недорогой электрический кроссовер
Фото: motor.rumotor.ru

По данным инсайдеров, электрический компакт-кросс от Toyota и Suzuki выйдет на индийский рынок в 2025 году. Он должен составить конкуренцию Tata Motors, которая также делает ставку на «зеленую» мобильность: недавно компания выкупила у Ford завод в городе Сананд в штате Гуджарат. Американский гигант покинул Индию еще в 2021 году, хотя ранее тоже планировал наладить на местном заводе производство электромобилей.

Suzuki же вложит в производство «батарейных» машин на территории страны около 150 миллиардов иен или 1,25 миллиарда долларов. Аккумуляторный завод Suzuki расположится по соседству с новыми мощностями Tata в Гуджарате, где у японцев уже есть площадка по выпуску автомобилей с бензиновыми ДВС.

Планы производителей рифмуются со взглядами властей на будущее авторынка: из-за загрязнения воздуха к 2030 году Индия хочет увеличить долю электрокаров до 30 процентов от всего объема реализуемых машин.

Первый серийный электрокар Toyota оказался проблемным. Марка выпустила кроссовер bZ4X, разработанный совместно с Subaru, а спустя всего пару месяцев пришлось объявлять отзыв из-за отваливающихся колес. Быстро исправить опасный дефект не удалось, и Toyota пришлось предлагать клиентам сдать кроссоверы обратно и вернуть деньги.

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