Электрокары Zeekr смогут проезжать до 1000 километров без подзарядки

Электрокары китайской марки Zeekr первыми получат батареи Qilin производства фирмы CATL. В них используется технология cell-to-pack, когда ячейки для лучшей заполняемости собраны сразу в блок, и система охлаждения с большей охлаждаемой поверхностью. Аккумуляторы Qilin мощнее тесловских при тех же габаритах и химическом составе, и могут обеспечить дальность хода до 1000 километров.

Фото: © Zeekr © Zeekr

CATL и Zeekr подписали пятилетнее соглашение о стратегическом сотрудничестве, благодаря которому китайский производитель первым в мире получит в свое распоряжение батареи Qilin. В них используется компоновочная схема CTP третьего поколения (cell-to-pack, ячейки собраны сразу в блок, минуя модули), а удельная емкость составляет 255 ватт-часов на килограмм. Показатель не рекордный, но вполне достойный.

Куда больше должны впечатлять эффективная заполняемость блока, равная 72 процентам, и тот факт, что батареи CATL немного мощнее алогичных по размеру и химическому составу аккумуляторов Tesla, собранных из ячеек типоразмера 4680. Кроме того, они оснащены системой терморегуляции с большой поверхностью охлаждения, поэтому поддерживают «горячий старт» и заряжаются с 10 до 80 процентов за 10 минут.