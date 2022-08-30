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1 час назад

Новости автомира: электрокары Zeekr смогут проезжать до 1000 километров без подзарядки

Motor.ru

Электрокары китайской марки Zeekr первыми получат батареи Qilin производства фирмы CATL. В них используется технология cell-to-pack, когда ячейки для лучшей заполняемости собраны сразу в блок, и система охлаждения с большей охлаждаемой поверхностью. Аккумуляторы Qilin мощнее тесловских при тех же габаритах и химическом составе, и могут обеспечить дальность хода до 1000 километров.

Электрокары Zeekr смогут проезжать до 1000 километров без подзарядки
Фото: © Zeekr© Zeekr

CATL и Zeekr подписали пятилетнее соглашение о стратегическом сотрудничестве, благодаря которому китайский производитель первым в мире получит в свое распоряжение батареи Qilin. В них используется компоновочная схема CTP третьего поколения (cell-to-pack, ячейки собраны сразу в блок, минуя модули), а удельная емкость составляет 255 ватт-часов на килограмм. Показатель не рекордный, но вполне достойный.

Куда больше должны впечатлять эффективная заполняемость блока, равная 72 процентам, и тот факт, что батареи CATL немного мощнее алогичных по размеру и химическому составу аккумуляторов Tesla, собранных из ячеек типоразмера 4680. Кроме того, они оснащены системой терморегуляции с большой поверхностью охлаждения, поэтому поддерживают «горячий старт» и заряжаются с 10 до 80 процентов за 10 минут.

Сначала батареи CATL появятся на вэне Zeekr 009 (I квартал 2023), затем их начнут ставить на хэтчбек Zeekr 001 (II квартал 2023). В случае с пятидверкой это будет специальная версия Qilin edition, которой обещана дальность хода около тысяч километров на одной зарядке.

Автоновости,Tesla,
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