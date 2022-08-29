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49 минут назад

Новости автомира: Buick готовится показать кроссовер Envista

Елена Прошина

Американский автоконцерн Buick готовится представить в Китае первый кроссовер Envista, старт продаж которого запланирован на осень этого года. Об этом сообщает Motor1.

Buick готовится показать кроссовер Envista
Фото: Buick EnvistaBuick Envista

По имеющимся данным, кроссовер рассчитан на молодёжную аудиторию. В салоне автомобиля установлены два 10,25-дюймовых дисплея для приборов и мультимедиа, а для управления климатом предусмотрены физические кнопки. Дизайн Envista вдохновлен концептом Electra-X – у моделей схожий дизайн фар, крупная радиаторная решётка и новая эмблема.

Также сообщается, что у автомобиля предусмотрен единственный полуторалитровый двигатель мощностью 184 л. с., который будет работать с вариатором. По заверениям производителя, такая связка позволит развивать скорость до 100 км/ч за 7,9 секунды, а средний расход топлива ожидается в 6,52 л на 100 км.

В качестве дополнительного оснащения Envista получит систему кругового обзора и беспроводную зарядку для гаджетов. Кроме того, данная модель станет первой в линейке Buick с премиальной акустикой Tune Melody.

Ранее стало известно, что в России появится появится китайский седан Arrizo 5 Plus.

Автоновости,Buick,
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