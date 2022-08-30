Что будет производить завод Lada в Ижевске

Завод «Lada Ижевск» вернулся к работе после многомесячного простоя. До недавнего времени на предприятии изготавливалась всего одна модель, Lada Vesta, однако в начале августа АвтоВАЗ объявил о переносе сборки Весты в Тольятти. Как сообщает пресс-служба правительства Удмуртской области, предприятие получило дорожную карту развития: как и предполагалось, ижевский завод займется изготовлением кузовных панелей и пластиковых деталей для Весты, которые затем отправят в Тольятти. Также прорабатывается возможность производства узлов и агрегатов для автомобилей в рамках программы импортозамещения.

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В дорожной карте по развитию завода предусмотрен не только выпуск комплектующих для Vesta, но также подготовка к запуску электрического e-Largus, о котором по-прежнему мало подробностей. Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил регулярно сверять график работ с руководством завода и представителями профсоюза и поручил министру промышленности и торговли республики Виктору Лашкареву проработать вопрос организации на ижевской площадке производства узлов и агрегатов для автомобилей. О каких именно моделях идет речь, не уточняется.

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«Lada Ижевск», штат которого насчитывает три тысячи человек, простаивал с марта, а в конце августа предприятие возобновило работу, причем сразу вернулось к пятидневной рабочей неделе. До начала августа завод успел изготовить 800 экземпляров Lada Vesta NG, последний из которых сошел с конвейера 3 августа. Машины отгрузили дилерам, и, несмотря на то, что официально АвтоВАЗ о страте продаж модели до сих пор не объявил, Весты ижевской сборки уже можно купить — цены варьируются от двух до трех миллионов рублей.

В дальнейшем Vesta не будут собирать в Ижевске. Производство модели перенесут на главный конвейер АвтоВАЗа в Тольятти, где есть возможность выпускать в два раза больше машин. Так, если «Lada Ижевск» изготавливал по 32 автомобиля в час, а в Тольятти есть возможность производить по 60 экземпляров за то же время.