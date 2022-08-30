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24 минуты назад

Kia Sportage подготовили к «женскому ралли» в пустыне

Motor.ruиещё 1

Kia Sportage нового поколения, который лишь недавно появился в России, уже не новичок на других рынках. Например, в США кроссовер продается год и даже имеет «внедорожную» модификацию Х-Pro. Именно ее взяли за основу ралли-кара, который примет участие в Rebelle Rally, соревновании по пересечению пустыни исключительно для женщин. Автомобиль получил скромную серо-белую ливрею, колеса с высокопрофильной резиной и экспедиционный багажник на крыше.

Kia Sportage подготовили к «женскому ралли» в пустыне
Фото: KiaKia

Rebelle Rally стартует 6 октября 2022 года. Участницам ралли предстоит преодолеть более двух тысяч километров по пустыням Калифорнии и Невады на подготовленных автомобилях: традиционно в соревнованиях вступают доработанные кроссоверы и внедорожники, представленные на американском рынке. В Kia пока не раскрывают все подробности, отмечая, что Sportage Х-Pro подвергся «минимальным модификациям, которые позволят ему справиться с суровой пустынной местностью».

Версия X-Pro отличается особым оснащением. Для кроссовера предусмотрены светодиодные противотуманки, подогревом лобового стекла и форсунок, передними сиденьями с вентиляцией (для исполнения X-Pro Prestige) и переключателем Terrain Mode с четырьмя предустановленными программами: Normal, Sport, Smart и Snow. Колеса — матовые черные, диаметром 17 дюймов, обутые во вседорожные покрышки B.F. Goodrich.

В движение вседорожник приводит атмосферный двигатель объемом 2,5 литра мощностью 190 лошадиных сил. Коробка — восьмидиапазонный автомат, а привод — полный, с межосевым дифференциалом и электрогидравлической муфтой.

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