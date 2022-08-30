Volkswagen представил новый купе-кроссовер Tavendor

Компания Volkswagen выпустила новый купе-кроссовер Tavendor. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Автомобиль будет продаваться на рынке Китая.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

Модель построена на платформе MQB. Длина машины составляет 4936 мм, ширина — 2015 мм, высота — 1756 мм. Колесная база достигает 2980 мм. В салоне могут разместиться пять человек, включая водителя. На передней панели расположены два соединенных между собой сенсорных экрана. Сиденья отделаны белой кожей. У задних кресел есть регулировка спинок.