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12 минут назад

Volkswagen представил новый купе-кроссовер Tavendor

Газета.Ru

Компания Volkswagen выпустила новый купе-кроссовер Tavendor. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Автомобиль будет продаваться на рынке Китая.

Volkswagen представил новый купе-кроссовер Tavendor
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

Модель построена на платформе MQB. Длина машины составляет 4936 мм, ширина — 2015 мм, высота — 1756 мм. Колесная база достигает 2980 мм. В салоне могут разместиться пять человек, включая водителя. На передней панели расположены два соединенных между собой сенсорных экрана. Сиденья отделаны белой кожей. У задних кресел есть регулировка спинок.

Автомобиль будет предлагаться с 2,0-литровым 186-сильным турбомотором. Кроме того, предусмотрена версия с тем же двигателем, но форсированным до 220 л.с. Коробка передач только одна – семиступенчатый «робот» DSG с двумя сцеплениями. Привод предусмотрен как передний, так и полный.

Автоновости,Volkswagen,
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