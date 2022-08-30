Российский авторынок подрос за счет льготных автокредитов

В августе российский авторынок продолжил рост - ожидается, что в стране будет продано почти 42 тыс. автомобилей. Как пишет «Коммерсант», это связано с льготными автокредитами на машины Lada и сделками по закупке китайских авто для каршеринга.

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По данным газеты, на прошлой неделе рынок новых легковых авто в РФ вырос на 2,5 процента к предыдущей, до десяти тысяч машин.

С 1 августа по 28 августа в стране было продано 37,5 тыс. автомобилей. По оценке «Коммерсанта», за оставшиеся несколько дней августа продажи могут достичь 41,5 - 41,7 тыс. машин. При этом в августе продажи машин в России все еще на 47 процентов ниже, чем в марте, когда на авто начался ажиотажный спрос.

Замгендиректора «Авилон» по продажам новых авто Алексей Стариков заявил, что сейчас больше людей, которые хотят купить машину в кредит.

Доля кредитования в продажах новых авто сейчас составляет 30-60 процентов. В июле-августе возобновилась программы льготного автокредитования и интерес покупателей к машинам вырос. По этим программам можно получить скидку в 20 процентов на аванс при покупке Lada стоимостью до двух миллионов рублей.

Лидером по продажам среди иномарок в РФ остается Kia, а на второе место поднялась китайская Haval, обогнавшая корейский Hyundai.

Эксперты консалтинговой компании «Технологии доверия» ранее прогнозировали, что российский авторынок уже в 2024 году может превысить показатели 2021-го.

По данным экспертов, в 2021 году продажи новых легковых авто в России выросли на 1,8 процента, до 1,5 млн машин. Около 60 процентов продаж приходились на авто местного производства.