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41 минуту назад

Иранская Iran Khodro показала новый кроссовер Ray

Motor.ruиещё 1

Иранская фирма Iran Khodro представила на выставке в Тегеране компактный кроссовер IKCO Ray. Это упрощенный вариант модели Rira, с «атмосферником» и механической трансмиссией. Как и Rira, Ray построен на адаптированной «тележке» от Peugeot 2008 и, возможно, в скором времени появится в России. До этого в Иране показали аналог компактного бюджетного вседорожника Renault Kwid — это плод совместных усилий автопроизводителей Iran Khodro и SAIPA.

Иранская Iran Khodro показала новый кроссовер
Фото: Motor.ruMotor.ru

Компактный кроссовер IKCO Ray — это упрощенная версия модели Rira, которую показали несколько месяцев назад. В основе обеих лежит платформа IKP1, то есть локализованный вариант «тележки» PSA PF1 от Peugeot 2008.

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Однако если Rira оснащена турбомотором TC7 (168 л.с.) и шестиступенчатым «автомат», то «бюджетный» Ray идет с «атмосферником» TU5 (113 л.с.) и шестиступенчатой «механикой». Привод в обоих случаях только передний.

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Ни Rira, ни тем более Ray, существующий в виде макета, на конвейер пока не встали. По всей видимости, это произойдет не раньше следующего года. Оба имеют шансы официально появиться в России, ведь у Iran Khodro на наш рынок большие планы.

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Например, седан Tara, построенный на платформе Peugeot 301, к нам планируют привезти в начале 2023-го. Правда, интерес к России проявляет и другой иранский производитель — компания SAIPA (Société Anonyme Iranienne de Production Automobile).

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В случае с SAIPA на роль дебютной модели назначена четырехдверка Shahin. Как и IKCO Tara, она относится к C-классу, но использует старенькую платформу Toyota B, предшественницу TNGA-B от нынешнего Yaris. В движение Shahin приводит «турбочетверка» 1.5 мощностью 112 сил и 178 Нм момента, совмещенная с пятиступенчатой «механикой».

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Для седана заявлены климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, семидюймовый основой дисплей, система контроля давления в шинах, камера заднего вида, парктроники и подогревом зеркал.

Накануне SAIPA и Iran Khodro показали совместную разработку под внутренним обозначением K112. Это перелицованный Renault Kwid на «тележке» CMF-A и с бензиновым двигателем мощностью 70–75 лошадиных сил. Похоже, речь идет о литровом трехцилиндровом «атмосферник» Renault, хотя иранцы происхождение мотора не раскрывают.

13 маленьких и дешевых, но всё же классных кроссоверов со всего мира

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