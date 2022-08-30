General Motors отзывает полмиллиона автомобилей

Компания General Motors объявила о проведении масштабной отзывной кампании моделей Cadillac Escalade, GMC Yukon, Chevrolet Tahoe и Suburban с тремя рядами сидений. Сообщается, что обнаружена неисправность в замке ремня безопасности заднего ряда.

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Предположительно, поставщик нарушил технические требования при изготовлении узла поясной пряжки, в результате чего получилось ненадежное крепление, которое может разболтаться и стать причиной травм во время инцидента. Неофициальные источники указывают на то, что виной всему мексиканская компания ZF Occupant Safety Systems.

В конце весны один из региональных дилеров впервые сообщил о проблеме, с которой столкнулся один из их клиентов в своем Chevrolet Suburban. GM начала расследование этого вопроса и быстро выявила семь явно связанных дел. В итоге была объявлена отзывная кампания для 484 155 автомобилей, выпущенных с 19 октября 2019 года по 27 мая 2022 года.