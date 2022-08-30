Самой популярной иномаркой в России вновь стал китайский кроссовер

Китайские автомобили продолжают укреплять позиции на авторынке России. Как выяснили эксперты «Автостата», изучившие данные АО «Электронный паспорт», по итогам четвертой недели августа звание самой популярной иномарки вновь досталось Haval Jolion. Кроссовер китайской марки занимает эту позицию уже третью неделю подряд. С 22 по 28 августа на нем остановили выбор 619 россиян, но результат абсолютного лидера рынка — Lada Granta — в 4,5 раза выше.

Фото: © Haval © Haval

Lada Granta, которая сейчас выпускается в антикризисной версии, купили за неделю 2789 россиян — на 260 больше, чем за неделю с 15 по 21 августа. Haval Jolion тоже улучшил показатель: его приобрели на 73 человека больше. Третью строчку в этот раз заняла Lada Niva Legend с 448 покупателями, а Vesta переместилась на четвертую с 387 проданными экземплярами.

В пятерку лидеров вошел еще один «китаец» — Chery Tiggo 7 Pro, который разошелся в количестве 365 штук. Далее следует Hyundai Creta, смещенная с насиженной позиции лидера рынка кроссоверов. Дилерам удалось сбыть только 239 штук. С седьмого по десятое место расположились Geely Coolray (220 штук), Kia Rio (219 штук), Renault Logan (179 штук) и Hyundai Solaris (176 штук).

В целом за неделю с 22 по 28 августа россияне купили 10 039 новых машин — на два процента больше, чем неделей ранее.