Названы автомобильные бренды с самыми надежными технологиями

Агентство J.D. Power опубликовал исследование о самых надёжных технологических решениях на современных автомобилях. В ходе опроса пользователей учитывалось количество проблем на каждую сотню машин того или иного бренда. Возглавить список могла бы Tesla, но из-за некоторых нюансов машины бренда оказались вообще вне списка.

Фото: Hyundai Hyundai

Исследователи отмечают, что новые технологии в силу своей новизны могут иметь некоторые проблемы, зачастую жалоб на работу ассистента может быть больше, чем ожидалось, но тормозить с развитием технологий по этой причине не стоит, так как, объясняют в J.D. Power, при совпадении ожиданий с реальностью покупатель будет доволен, а его лояльность к бренду повысится.

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Самой проблемной в J.D. Power называют идентификацию по отпечатку пальцев: эта технология в рамках исследования имеет самый высокий показатель возникших проблем у пользователей при попытке воспользоваться ей и самый низкий рейтинг удовлетворённости. По этим показателям она обошла лидера антирейтинга последних двух лет - систему управления жестами.

Также агентство сообщило о том, что требования к технологиям разнятся в зависимости от региона: так, в США наибольшей популярностью пользуются электрокары, в Китае повышенный интерес проявляется к информационно-развлекательным возможностям, а в Японии - к технологиям автоматизации.

Самая высокая оценка по уровню технологичности и ее удовлетворённости - у Tesla: индекс инновационности составляет 681 из 1000 баллов. Однако из-за того, что компания не предоставляет информацию о своих клиентах, это лидерство неофициальное.

Хороший результат показала марка Genesis - 643 балла. Другие лидеры премиум-сегмента: Cadillac - 584 балла, Mercedes-Benz - 539 баллов.

Первое место среди масс-брендов занимает Hyundai с результатом 534 балла, Kia на втором месте - 495 баллов, третью строчку делят сразу три марки, получившие по 482 очка: Buick, GMC, Subaru.

Исследование US Tech Experience Index (TXI) проводилось с февраля по май, в нём приняло участие 84 165 человек, владеющих автомобилями 2022 модельного года минимум в течении трёх месяцев.