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2 часа назад

Новости автомира: АвтоВАЗ идет на рекорд

Лера Букина

На АвтоВАЗе во втором полугодии планируют выпустить порядка 120 тыс. автомобилей. Об этом заявил первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов на совещании, передает «Коммерсант».

АвтоВАЗ идет на рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди факторов, которые будут оказывать влияние на увеличение промышленного производства в третьем и четвертом кварталах 2022 года, — восстановление производства на АвтоВАЗе, отметил он.

«Объем производства в автопроме за первое полугодие, включая производство автокомпонентов, конечно, был невысок, но в планах у предприятия во втором полугодии произвести порядка 120 тысяч автомобилей», — указал Кудряшов.

Он обратил внимание на то, что в России уже начало восстанавливаться производство автомобилей.

«И в целом можно сказать, что основной этап кризиса позади», — добавил он.

Ранее сообщалось, что все предприятия компании «АвтоВАЗ» с 29 августа возобновили работу в прежнем формате – они стали работать полную рабочую неделю.

Также 26 августа сообщалось, что «Автоваз» приступил к продажам внедорожника Lada Niva Travel 2022 модельного года. Так, российские граждане смогут выбрать наиболее подходящую для них комплектацию – всего их три. Цена автомобиля в базовой версии - от 797 200 рублей (по госпрограмме льготного кредитования).

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