Назван возможный покупатель завода Mercedes-Benz в России

Выкупить производственную площадку Mercedes-Benz под Солнечногорском может дилер немецкого автопроизводителя. Речь идет о компании «Автодом», сообщают «Известия».
Кроме того, дилер может стать обладателем прав на дистрибуцию автомобилей с трехлучевой эмблемой в России.
«Mercedes-Benz рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России. Конкретных решений пока нет», — подчеркнули в пресс-службе «Мерседес Бенц Рус».
Издание также обратилось в компанию «Автодом» с просьбой прокомментировать вопрос покупки завода немецкого автопроизводителя, однако там отказались от предоставления каких-либо деталей.
По словам экспертов, решение продать завод российскому партнеру является попыткой Mercedes-Benz сократить свои убытки, связанные с его содержанием. Один из собеседников не исключил того, что в договоре о продаже завода пропишут возможность обратного выкупа предприятия «Мерседесом».
Ранее сообщалось, что финский производитель шин Nokian Tyres приступил к поиску покупателей на свой завод, который находится в Ленинградской области. Шинным заводом заинтересовались нефтяная компания «Татнефть» и концерн AEON.