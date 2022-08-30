Назван возможный покупатель завода Mercedes-Benz в России

Выкупить производственную площадку Mercedes-Benz под Солнечногорском может дилер немецкого автопроизводителя. Речь идет о компании «Автодом», сообщают «Известия».

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Кроме того, дилер может стать обладателем прав на дистрибуцию автомобилей с трехлучевой эмблемой в России.

«Mercedes-Benz рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России. Конкретных решений пока нет», — подчеркнули в пресс-службе «Мерседес Бенц Рус».

Издание также обратилось в компанию «Автодом» с просьбой прокомментировать вопрос покупки завода немецкого автопроизводителя, однако там отказались от предоставления каких-либо деталей.

По словам экспертов, решение продать завод российскому партнеру является попыткой Mercedes-Benz сократить свои убытки, связанные с его содержанием. Один из собеседников не исключил того, что в договоре о продаже завода пропишут возможность обратного выкупа предприятия «Мерседесом».