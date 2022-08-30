Недовольные качеством электрокаров владельцы Tesla объявили голодовку

Норвежские владельцы Tesla, уставшие от проблем с электромобилями, объявили голодовку. К радикальному способу привлечь внимание производителя их подтолкнули как разнообразные дефекты, так и то, что никто не торопится их исправлять. По словам бастующих, поддержка Tesla либо просит их подождать, не обозначая сроков, либо вовсе игнорирует. Голодовка стартовала 27 августа, и информация о ней уже разлетелась по соцсетям и СМИ, что дает надежду на реакцию руководства «Теслы».

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Среди дефектов, на которые жалуется группа активистов, числятся плохое качество краски, ржавчина, слишком короткий срок служба батареи, примерзание дверных ручек и даже пожелтение экранов мультимедийной системы.

Однако последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало пренебрежительное отношение службы поддержки, с которой почти невозможно связаться. Как пишет The Drive, подобные проблемы актуальны для Tesla и на североамериканском рынке.

Владельцы рассчитывают, что голодовка поможет донести проблему до главы Tesla Илона Маска, и он наконец наведет порядок в норвежском офисе. Пока бизнесмен открыто не отреагировал, но 28 августа опубликовал пост, в котором по странному совпадению упомянул голодание.

«По совету хорошего друга я периодически практикую голодание и чувствую себя более здоровым», — написал Маск.

Сделано ли это намеренно, неизвестно.

Гибриды и электрокары давно прижились в Норвегии, заняв большую долю рынка. По итогам июля в скандинавской стране было продано 6013 новых машин, 5123 из которых — электрокары (70,7 процента), а еще 890 — подключаемые гибриды, сообщил Информационный совет о дорожном движении.